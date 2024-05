Politiet bekrefter nye pågripelser i drapssak i Bergen

Tirsdag meldte BT om nye pågripelser i en drapssak i Bergen. Onsdag bekrefter Vest politidistrikt dette.

I en pressemelding skriver de at saken mot de to øvrige i saken, en kvinne på 23 år og en gutt på 17, ble kodet om 14. mai til å gjelde drap eller medvirkning til drap. De to ble pågrepet tirsdag, og vil bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag.

Politiet påpeker at endringen av siktelsen ikke skyldes et gjennombrudd i etterforskningen, men at dette er gjort «på bakgrunn av en samlet vurdering av informasjon».

Fra før av er en 21-åring siktet i saken.

Det var 20. november i fjor at en 18 år gammel gutt døde av overdose på en adresse i Bergen sentrum.