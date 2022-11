Under tvil ble venninnen frikjent for uaktsomt drap etter Lena Maria Aase (18) døde i en bilulykke i august i fjor.

Venninnen (19) kjørte i over 100 km/t i en 60-sone på Osterøy da ulykken inntraff.

Nå anker politiet frifinnelsen.

– Politiet mener tingretten har gjort en feilvurdering ved å frifinne, at vurderingen har vært for mild.

Det opplyser statsadvokat Asbjørn Onarheim til NRK.

Det er lagmannsretten som må vurdere om anken slipper inn til behandling eller ikke. Når det beslutningen blir tatt er uvisst, sier Onarheim.



Det var BT som meldte saken først.

Venninnens forsvarer: – Skuffende

Venninnens forsvarer, Kjetil Ottesen, har snakket med sin klient om anken.

– Hun synes det er forferdelig at hun ikke kan bli ferdig med denne saken, sier han.

Ottesen mener tingrettens dom var grundig, og at det er den riktige jusen som ligger til grunn for dommen.

– Det er skuffende at politiet vil anke avgjørelsen, spesielt siden det er en ekstra stor belastning for et ungt menneske å gå gjennom en ny rettsrunde, sier Ottesen.