Det melder politiet i ei pressemelding.

Hendinga skjedde i Sogn og Fjordane i helga. Politimannen skal heller ikkje ha meld frå om ulukka i etterkant, men vart varsla neste dag. Ei patrulje frå Møre og Romsdal kom til staden laurdag og avhøyrde og tok promilletest av bilføraren.

Det var to passajerar i bilen då ulukka hende. Dei er også tilsett i politiet i Sogn og Fjordane. Ingen av dei vart skada då bilen hamna utanfor vegen.

Mannen er inntil vidare suspendert frå jobben sin, og saka skal etterforskast av Møre og Romsdal politidistrikt. Politiet opplyser at det enno er for tidleg å seia noko om kva som hende.

Politibetjenten har status som sikta, medan passasjerane er mistenkte i saka. Dei er ikkje suspenderte.

– Dårleg dømmekraft

– Uansett kva som vert utfallet av etterforskinga er dette ei uheldig og trist sak som vitnar om dårleg dømmeskraft frå dei tilsette.

Det seier politileiar i Sogn og Fjordane, Arne Johannessen.

Han legg også vekt på at også polititenestemenn er uskuldige til det motsette er bevist. Han utelukker ikkje at politibetjenten kan ha drukke i etterkant av ulukka. Det er også ulovleg.

– Det er ingen tvil om at begge deler er alvorleg, seier Johannessen.

– Burde ikkje dei to andre ha gripe inn overfor bilføraren?

– Etterforskinga vil visa kva som hende. Difor kan eg berre seia at me har ein suspendert per i dag, seier politileiaren.