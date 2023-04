Politibetjent angripen av mann med machete i Sveio

Ein mann i 30-åra er sikta for drapsforsøk etter at ein politibetjent blei ramma av eit hogg med machete, skriv Stavanger Aftenblad. Mannen blei pågripen klokka 19.49 på påskeaftan i Sveio, opplyser politiadvokat Svein Håland i Agder politidistrikt til BT.

Saka er overført til Agder politidistrikt fordi den fornærma er tilsett i Sør-Vest politidistrikt.

Aftenbladet skriv at politimannen var åleine då angrepet skjedde. Han skal blitt pressa mot ein hekk for deretter å bli slått med macheten. Mannen skal ha hatt på seg ein lettvest som skal ha fått eit stort hakk i brystplata i samband med macheteslaget.



Advokaten til den sikta, Odd Rune Torstrup seier til Aftenbladet at klienten hans ikkje erkjenner straffskuld.

– Me har bede om eit nytt politiavhøyr for å avklara ein del detaljar. Han har vore i politiavhøyr utan advokat – på eit tidspunkt han var rusa, seier Torstrup.