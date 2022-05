Politiaksjon mot gruvedemonstrantar

– Vi har blitt tvungne til å be politiet om hjelp, seier Kenneth Nakken Angedal, driftssjef i Nordic Mining om aksjonistane.

Planane om å dumpe gruveavfallet i Førdefjorden har skapt sterke reaksjonar. Naturvernrørsla har tidlegare også aksjonert mot planane.

Blant demonstrantane er 18 år gamle Tyri Vevle Tvinnereim. Ho er russ, men har droppa feiringa for å delta i demonstrasjonane.

– Som ein siste utveg er det verd å sitte her, vel vitande om at vi om nokre timar sit på glattcelle, seier ho.

Ei dryg veke etter at aksjonistar frå Natur og ungdom tok seg inn på anleggsområdet til Nordic Mining i Sunnfjord, er politiet på staden.

Då gav dei aksjonistane sjansen til å forlate området frivillig og brukte god tid på å snakke med dei i forkant. Men når tida var gått ut, måtte politiet bere aksjonistane ut.

Nordic Mining fekk i 2020 driftsløyve til å vinne ut mineralet rutil frå Engebøfjellet, men naturvernrørsla har klaga og anken ligg no på bordet til næringsdepartementet.

Likevel har gruveselskapet fått løyve til å starte riving av ein del hus og starte bygginga av anleggsområdet.

INNANFOR GJERDET: Aksjonistane har lenka seg fast i gravemaskinene på området. Foto: Fredrik Helland / NRK

Vil ikkje melde aksjonistane

Då aksjonistane i førre veke tok seg inn på området, avslutta Nordic Mining arbeidet av omsyn til tryggleiken.

– Vi har ikkje noko ønske om å politimelde, men som tida går må vi vurdere om det blir naudsynt, sa Nakken Angedal.

Ei veke inne i aksjonen vil ikkje Nakken Angedal talfeste kva aksjonane kostar Nordic Mining, men seier at det fort er snakk om millionrekningar.

Likevel skal det ikkje kome i vegen for gruvedrifta.

– Det vil ikkje ha nokon konsekvensar for realisering av prosjektet, seier han.

HINDRAR ARBEIDET: – Denne saka er så viktig og vi har kjempa mot prosjektet so lenge at folk er villige til å sitte der, bli bore vekk, sitje på glattcelle og betale bota, seier Gylver. Foto: Fredrik Helland / NRK

– Politiet må vurdere kva dei vil gjere for at vi kan sikre vår lovlege verksemd, seier Nakken Angedal.

Aksjonistar på området

Ein av aksjonistane som har teke seg inn på anleggsområdet er 21 år gamle Mari Qviller, ho erkjenner at ho oppheld seg på ulovleg grunn.

– Dei har ikkje moglegheit til å arbeide når eg er her, men eg stoggar dei heller ikkje fysisk, seier ho.

Aksjonistane vil halde fram med den sivile ulydnaden, sjølv om dei er klare over at politiet kan bli tilkalla for å avslutte aksjonen deira.

– Vi kjem til å fortsette å gå inn med nye aksjonistar når politiet har bore vekk dei førre, seier Gina Gylver, leiar i Natur og Ungdom om aksjonane.

– Kor lenge vil de halde på?

– Vi kjem til å halde på så lenge næringsministeren treng, før han forstår bodskapen.