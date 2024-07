Politiaksjon i Luster kommune

Politiet rykka i dag ut med lokale og nasjonale ressursar i området Skjolden-Solvorn i Luster kommune.

Årsaka til aksjonen var mistanke om at ein person blei halden tilbake mot sin vilje. Det var ukjent om nokon var skada eller i fare.

Politiet melder no at dei har fått oversikt og kontroll på situasjonen. Ingen er skada.

Det var viktig for politiet at aksjonen ikkje blei synleg for offentlegheita før politiet hadde kontroll på situasjonen.