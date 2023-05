Politiaksjon i Fyllingsdalen

Væpnet politi rykket ut på melding om opptil fem personer med balltre og kniv i Fyllingsdalen. Politiet har ikke observert noe, og har dratt fra stedet. Det bekrefter operasjonsleder Eivind Hellesund.

– Vi fikk en melding kl. 22.19 fra en ungdom som skal ha sett et mulig slagsmål mellom fire-fem personer i Fyllingsdalen. Han mener å ha observert kniver og balltre. Nå viser det seg at det kan ha skjedd for godt over en time siden.

Det skal ikke være fare for publikum.