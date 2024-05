Politi sløkte brann på Stord

I Sagvåg på Stord kom ein politipatrulje over ein brann i ein garasje då dei var ute og køyrde. Dei fekk sløkt brannen med brannsløkkingsapparat. Det var eit batteri og eit par elektriske gjenstandar som brann. Patruljen avverja at det tok fyr i garasjeveggane. Bebuar var ikkje klar over at det brann. Han er avhøyrt og patruljen opprettar sak.