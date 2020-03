Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mannen knuste seg gjennom inngangsdøra til Sykehuset Levanger.

– Vi ser alvorleg på dette, spesielt med tanke på at det skjedde inne på eit sjukehus der mange er sårbare. Vi ventar på svar om mannen er smitta, men han er i arresten fram til det, seier operasjonsleiar Rune Brandmo hos politiet i Trøndelag.

Mannen sa han var smitta av koronaviruset, og var fortvila over at han ikkje fekk hjelpa han meinte at han burde få.

Politiet var i kontakt med same mann tidlegare natt til laurdag fordi han bad om hjelp. Politiet tok med seg mannen til sjukehuset.

– Men han var tydelegvis ikkje heilt nøgd med behandlinga, og difor kom han tilbake og braut seg inn på sjukehuset, seier Brandmo.

Sjukehuset vurderer om dei skal ha vakthald på staden, skriv Trønder-Avisa.

SMITTA: Mannen i 20-åra sa han var smitta av koronavirus. No er mannen i arresten. Foto: VEGARD WOLL

Spytta og hosta

I Bergen blei politiet spytta og hosta på av to menn. No blir begge politimelde.

– Vi ser alvorleg på dette. Det er særs utriveleg for mannskapet. I desse tider er dette trugslar som politiet slår hardt ned på, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Eivind Hellesund.

Politiet rykte ut etter melding om vald på ei privatadresse. Der møtte dei ein mann som hosta og harka mot patruljen.

– Mannen sa han var hadde fått påvist smitte av koronaviruset, noko som ikkje stemte, seier Hellesund.

Det stoppa ikkje med det. Politiet måtte avbryte fleire festar gjennom natta.

Nokre timar seinare natt til laurdag troppa ein politipatrulje opp på døra og blei møtt av spytteklyser.

– Ein rusa mann spytta fleire gonger på politipatruljen og sa han var smitta av koronavirus. Han sa at vi ikkje kunne arrestere han på grunn av smitte, seier Hellesund.

Mannen blei sett til av lege og måtte overnatte i arresten.

Det er langt frå første gongen at politiet må ta seg av personar som trugar med koronasmitte.

– Den siste tida har det vore personar som har brukt det bevisst mot politiet, seier operasjonsleiar Hellesund.