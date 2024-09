Gunn Jorunn Sørum, organisasjonssjef i Gartnerhallen

– Gartnerhallen lagar produksjonsplanar som balanserer produksjonsønska til produsentane med det forventa marknadsbehovet frå kundane våre. Så langt i år har vi tatt ut godt over det volumet som låg i produksjonsplanen for Innvik.

I motsetning til resten av jordbruket er det ikkje mottaksplikt for frukt og grønt. Vi er derfor heilt avhengige av at BAMA og kundane deira gjer alt dei kan for å selje mest mogleg, og ikkje minst er vi avhengige av at det er ein forbrukar i det siste leddet som vil kjøpe dei gode norske produkta.

Gartnerhallen er eigd av, og jobbar for bøndene, og vi jobbar tett opp mot kundane våre for å bidra til at så mykje som mogleg blir selt – også av det volumet som går utover den planen som er lagd.