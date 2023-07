Planar om hamneanlegg i Balestrand lagt på is

Planane om eit stort hamneanlegg i Balestrand er lagt på is, skriv Sogn Avis. Det var for to år sidan hotelleigar Sigurd Kvikne saman med fleire andre aktørar lanserte ideen om å lage ny gjestehamn, utandørsbasseng og ein dels nedsenka fjordrestaurant i Balestrand sentrum. Dyre og usikre tider gjer at prosjektet førebels er sett på vent.