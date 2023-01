Pipebrann i Vallaheiane

Klokka 09.48 fekk brannvesenet melding om ein pipebrann i Vallaheiane. Dei er på veg til staden. Det var naboar som melde frå.

– Det er opne gnistar gjennom skorsteinen, så me får køyra opp og sjå, seier vaktkommandør Helge Lund. Brannvesenet har vore i kontakt med huseigar. Klokka 10.15 melder dei at dei har kontroll på staden og at dei feiar pipa.