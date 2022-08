Pilot mistenkt for brudd på luftfartsloven etter sjøflyulykken i Kvinnherad

– Det opplevdes som en eksplosjon, fortalte et vitne etter at sjøflyet tilhørende Nordhordland flyklubb havarerte under avgang fra Ølvesvika ved Husavågen i Kvinnherad.

Flyet ble liggende opp ned i sjøen. To menn og to kvinner var om bord. Alle fire kom seg ut og kom mer eller mindre uskadd fra skrekkopplevelsen.

Både Bergensavisen og BT melder onsdag ettermiddag at piloten nå har status som mistenkt for brudd på luftfartsloven.

Politiadvokat Sigurd Granli ved Vest politidistrikt sier til BT at det mistenkte lovbruddet går på forsvarlighet i forhold til føring av fly. Det har ikke lyktes NRK å få kontakt med politiadvokaten.

– Dette var nytt for meg. Utover det har jeg ingen kommentar til dette nå, sier nestleder i Nordhordland flyklubb, Ruben Stenevik.

Svært erfaren pilot

Han ble selv kontaktet av piloten kort tid etter ulykken.

– Piloten har vært med i klubben i årevis og har flydd flere typer fly, både sjø og land. Han har ganske mange timer med erfaring.

Ifølge Stenevik har de ikke hatt ulykker i klubben. Han beskriver flygning som en trygg hobby med god sikkerhetsstatistikk.

Flyet som havarerte er av typen Cessna 180, fra 1955, i god stand og med god teknisk status, forteller han.

LÅ OPP NED: Flyet ble liggende opp ned i fjorden etter havariet. De fire om bord kom seg ut gjennom et vindu. Foto: GUNN-BENTE STØLEN / Grenda

– Flyet var i topp stand

– Flyet har blitt vedlikeholdt etter forskriftene. Det var luftdyktig og hadde alle godkjennelser og sertifikater på plass. Det er i topp stand etter en restaurering for to år siden.

– Så du tror ikke det kan være en teknisk feil som førte til ulykken?

– Jeg skal ikke si noe sikkert om det, men ved første øyekast er det ikke noe som tyder på det. Men det får havarikommisjonen komme tilbake om, sier Stenevik.

Ulykken er den åttende med sjøfly i Norge de siste ti årene, viser tall fra Luftfartstilsynet.

Onsdag var Havarikommisjonen på plass i Ølvesvika i Kvinnherad for å undersøke ulykkesflyet og snakke med både piloten, de tre passasjerene og øyevitner.

LETER ETTER SVAR: Havarikommisjonen håper tekniske undersøkelser og vitneforklaringer kan gi svar på hva som skjedde. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Mener ulykken kunne gått langt verre

Havariinspektør Jon Sneltvedt sier ulykken lett kunne ha fått et langt alvorligere utfall.

– Selv om sammenstøtet ikke var så alvorlig, endte flyet opp ned og under vann. De fire om bord klarte å komme seg ut gjennom høyre vindu. Der er det ikke mye plass. At de kom seg ut og at de klarte det så raskt, var avgjørende for at det gikk så bra som det gikk, sier Sneltvedt til NRK.

Han sier kommisjonen nå er i en fase hvor de samler inn fakta og holder alle muligheter åpne.

– Håpet er at vi finner noe her som hjelper oss til å finne ut hva som skjedde, sier Sneltvedt.

USKADD: Alle de fire om bord i flyet skal ha kommet fra hendelsen uten skader av betydning. Foto: Gunn-Bente Stølen / Grenda

Eneste flyet i klubben

Nå blir det opp til forsikringsselskapet å bestemme hva som skjer videre med vraket. Det er lite sannsynlig at det kommer til å fly igjen.

Ruben Stenevik i Nordhordland flyklubb forteller at det var det eneste flyet klubben hadde.

– Vi avventer Havarikommisjonens undersøkelser. De vil gi oss en tilbakemelding om de vil ta beslag i vraket eller gi det tilbake.

– Utrolig at de klarte seg

Stenevik forteller at hendelsen har gått hardt innpå alle klubben.

– Det er veldig tøft å oppleve noe slikt og det er ganske utrolig at de har klart seg når du ser kreftene de har blitt utsatt for.

– Heldigvis er vi en gjeng som snakker godt sammen og vi har folk med kompetanse innen psykiatri. Det er en fordel i en slik situasjon, sier Stenevik.