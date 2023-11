Nyleg fekk eit veterinærkontor på Nordfjordeid ein ekstra gjest. Nokon hadde funne eit lite piggsvin, og vedkommande lura på om det skulle vere ute no på denne årstida.

– Piggsvin burde ha gått i dvale no, seier Charlotte Carlson, ved Eid veterinærkontor.

Det er viktig at piggsvinet feiter seg godt opp om hausten, slik at det har nok feittreservar til å klare seg gjennom vinteren. Vaksne piggsvin bør vege rundt 900 gram før dei går i dvale, piggsvinungar halvparten. Denne vesle krabaten vog berre 390 gram.

– I og med at den var så liten, så henta me den, seier Carlson.

Ikkje eit kjæledyr

På veterinærkontoret får piggsvinet varme, mat og vatn. Her får det vere fram til våren. Karlson påpeiker at ein ikkje har lov til å ha ville dyr i fangenskap.

– Når ein tar inn eit piggsvin, er det ikkje for å ha det som kjæledyr. Det er berre for å hjelpe det over vinteren, for det skal ut igjen til våren.

Piggsvin etter rehabilitering. Foto: Eid veterinærkontor

Det er ikkje ofte veterinærkontoret får inn piggsvin, men dei har ei plikt til å hjelpe. I år har dei to små piggsvin, som skal bu der over vinteren.

Raudlista art

Leiar i Dyrebeskyttelsen Sogn og Fjordane, Beate Green, seier at dei piggsvina som ikkje har gått i dvale no, treng hjelp.

Nokon vil seie at dei piggsvina ein finn ute no er eit svakare individ og at dette vil vere naturens gang. Er det då rett å hjelpe?

– Ja, piggsvina er ein litt truga art, så det er viktig å hjelpe dei, slik at bestanden veks enda meir, seier Green.

Om du finn eit piggsvin ute no, må du ta det inn før det forsvinn. Bruk hanskar eller vottar og lyft det opp i eske, og så kontaktar du veterinær, seier Green.

– Det at folk er opptatt av at alt skal vere fint og pynteleg rundt seg, gjer at piggsvina ikkje lenger finn mat i hagane, så det er kanskje litt vår feil også, at dei ikkje har fått i seg nok mat, seier Green.

I 2021 hamna piggsvin for fyrste gong på raudlista, som nær truga i Noreg.

Plikt til å hjelpe

Dyrevelferdslova slår fast at om ein finn eit dyr som heilt tydeleg er sjukt, hjelpelaust eller skada, så har ein plikt til å hjelpe dette dyret så langt som mogleg. Dette gjeld både ville og tamme dyr.

Dersom det er eit vilt dyr, er det reglar i viltforskrifta som legg føringar for kva ein kan yte av hjelp. Der står det mellom anna at du kan ta vare på eit sjukt eller skadd vilt for rehabilitering, dersom viltet i løpet av kort tid kan førast tilbake til sitt naturlege miljø. Dette skal alltid skje i samråd med veterinær.

– Som hovudregel er det ikkje lov å fange inn ville dyr, og det er viktig å involvere fagfolk dersom ville dyr treng hjelp, seier fagrådgjevar i Dyrebeskyttelsen Norge, Eva Breuer Hustoft.

Må søkje kommunen

Når vinteren kjem, kan det vere freistande å gje dei firbeinte noko å ete på. Lovverket seier at fôring av ville hjortedyr er forbode i Noreg. Unntaket er dersom snøforholda er slik at det blir vanskeleg for dyra å finne mat sjølv, eller i situasjonar der dyretråkk skapar vanskar i trafikken. Då kan ein søkje kommunen om løyve til fôring.

Når det gjeld dyr som piggsvin, står det ikkje noko i lovverket om at det er forbode å setje ut mat til desse når våren kjem.

– Som hovudregel klarar ville dyr seg greitt i naturen dei er skapt til å leve i, seier Breuer Hustoft.