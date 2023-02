Pessimisme i næringslivet

Bedriftsledere på Vestlandet har aldri vært mer pessimistiske til fremtiden enn de er nå. Det viser den nye forventningsindeksen til Sparebanken Vest. Indeksen viser at næringslivet har en utfordrende periode foran seg.

– Det er et betydelig fall for alle parametere: Etterspørsel, investeringer, sysselsetting og lønnsomhet, sier Margunn Minne, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest.

Bedrifter knyttet opp mot olje- og gassektoren har mest tro på fremtiden.