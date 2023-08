Personopplysingar til tiltalte publisert på nett

I løpet av dei første timane av rettssaka der fire vaksne er tiltalte for grove overgrep mot til saman tre barn, har det blitt publisert sladda bilete og personopplysingar av dei tiltalte på ei norsk nettside. Mellom anna skal adressene til dei fire vera lagt ut.

Det sa forsvarar Kai-Inge Gavle etter at retten hadde hatt ein kort pause. Retten sa då at dei ser svært alvorleg på publiseringa og at dei jobbar med å finna ut om det er nokon av tilskodarane i retten som har publisert opplysingane. Det kom seinare fram at personen som har lagt ut innhaldet ikkje er tilstades.