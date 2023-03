Personen i teltet identifisert – døde trolig for tre år siden

Personen som ble funnet i et telt på Sandsli 26. februar er nå identifisert og pårørende er varslet.

– Vi har identifisert en mann i 50-årene som har holdt til i Bergen, sier Grunde Næss, avsnittsleder for etterforskning ved Bergen Sør.

Undersøkelsene politiet har gjort tyder på at mannen kan ha dødd i februar 2020. De har ikke funnet opplysninger som tyder på at mannen skal ha blitt utsatt for en kriminell handling.

Etter ønske fra de pårørende kommer ikke politiet til å frigi navnet til mannen.

Mannen ble funnet i et telt i et skogsområde, men med bebyggelse i nærheten.

– Vi vet ikke hva som er dødsårsaken, sier Næss.