Person var fastklemd etter utforkøyring

Ein bil køyrde av vegen rett utanfor Folgefonntunnelen på fylkesveg 49. Den skal ha hamna delvis utfor autovernet, melder politiet. Dei første meldingane gjekk ut på at ein person var fastklemd under bilen, men vedkommande er no frigjort. Personen skal vera medviten og får legehjelp. Folgefonntunnelen var stengd, men no er det manuell dirigering, melder Vegtrafikksentralen.