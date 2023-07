Person siktet etter verbale trusler på Austevoll

Politiet har pågrepet en person som skal ha kommet med verbale trusler på Austevoll. Vest politidistrikt melder på Twitter at han blir fraktet til arresten i Bergen, og det lokale politiet på Austevoll skal etterforske saken videre.

BT skriver at den siktede er en mann i 40-årene, og at hendelsen skal ha skjedd ved en bedrift. Politiet valgte å bevæpne seg da de rykket ut, på grunn av det de kaller «uklare omstendigheter».

Ifølge BT har en mann i 30-årene status som fornærmet, men politiet utelukker ikke at det kan være flere. De to involverte skal ha en form for tilknytning til bedriften der hendelsen skal ha skjedd.