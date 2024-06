Person pågrepet etter ran på kjøpesenter på Bømlo

Politiet har pågrepet en person på et kjøpesenter på Bømlo, etter at vedkommende skal ha truet ansatte på et apotek med kniv.

Det sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Anders Oppedal til NRK.

– Personen fremstod som ruset og truet til seg to pakker med Subutex, sier han.

Vedkommende forlot deretter stedet på en elsparkesykkel, men er nå pågrepet.

Ifølge Oppedal innrømmet personen umiddelbart å ha vært på apoteket. Vedkommende er en kjenning av politiet.

Ingen av de fornærmede ansatte er fysisk skadet, men preget av hendelsen, sier Oppedal.

Apoteket har stengt dørene.