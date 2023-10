Person i sjøen i Bergen

Politi og brannvesenet rykket mandag ettermiddag ut til C. Sundts gate ved Vågen i Bergen sentrum etter melding om en person i sjøen. Vedkommende holdt seg fast i et tau, og falt «sannsynligvis» i sjøen ved et uhell, ifølge politiet. Mannen i 40-årene er ved bevissthet og har blitt fraktet til sykehus.