– Personen er kommet opp av elven, og blir ivaretatt av leger fra luftambulanse og SAR Queen. De jobber iherdig med personen, sier innsatsleder for brann i Kvinnherad, Are Blokhus.

– Barnet flys til sykehus med redningshelikopter mens det pågår livreddende førstehjelp, opplyser Sigurd Børve, politistasjonssjef i Kvinnherad.

Han vil ikke si noe om tilstanden til barnet.

– Barnet ble hentet opp klokken 13.53.

– Hvor lenge har barnet ligget under vann?

– Formentlig fra litt før meldingen kom til oss klokken 11.36, sier Børve.

Videoen viser stedet der det pågår redningsaksjon i Bondhuselva. Foto: Jarle Håvik. Du trenger javascript for å se video. Videoen viser stedet der det pågår redningsaksjon i Bondhuselva. Foto: Jarle Håvik.

Stri strøm i elven

– Personen har sittet fast i elven på grunn av sterk vannføring. Det har vært en utrolig krevende operasjon, sier innsatsleder for brann i Kvinnherad, Are Blokhus.

Mellom 12 og 14 personer har vært ute i elven for å redde barnet, blant annet to fra alpin redningsgruppe og to redningsdykkere fra Sola, opplyser han.

Blokhus forteller at det er stri strøm i elven, og at et stort vanntrykk har holdt barnet fast.

– Den forulykkede har vært under vann, opplyser han.

Stor redningsaksjon

Det har pågått en stor redningsaksjon i Kvinnherad etter at et barn havnet i Bondhuselva.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 11.36 mandag.

Pårørende er på stedet, ifølge politiet.

Redningshelikopter fra Sola har landet på stedet. Politi, brannvesen og ambulanse er også på plass.

Det er fire overflatedykkere ute i vannet. Redningsdykkere fra Sola er også på stedet.

Krevende redningsarbeid

– Redningsaksjonen pågår fortsatt, opplyser operasjonsleder Ingrid Teigland Tepstad i Vest politidistrikt klokken 12.46.

– Det er høy vannføring i elven, noe som gjør redningsarbeidet komplisert og krevende for mannskapene, ifølge Tepstad.

– Dette er en veldig stri elv. Det er et møysommelig arbeid både med tanke på sikkerhet for mannskap og sikkerhet for personen i elven, sier innsatsleder for brann i Kvinnherad, Are Blokhus, til NRK.

Kriseteam på stedet

– Kommunen har psykososialt kriseteam på stedet, opplyser ordfører i Kvinnherad, Vegard Bjørnevik, til NRK.

Ordføreren opplyser at han ikke ønsker å komme med flere uttalelser på nåværende tidspunkt.

BONDHUSELVA: Kartet viser Bondhuselva i Kvinnherad kommune.

Bondhuselva ligger i Bondhusdalen, i nærheten av Folgefonna nasjonalpark i Kvinnherad kommune. Området er et populært reisemål, der særlig Bondhusvatnet dukker hyppig opp på sosiale medier.

Bondhuselva strekker seg fra Bondhusvatnet og helt ned til Hardangerfjorden.