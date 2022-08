Person funnet død i Nygårdsparken

En person ble funnet død på et offentlig toalett i Nygårdsparken i Bergen torsdag ettermiddag. Personen er ikke identifisert, og pårørende er ikke varslet. – Det er besluttet at vedkommende skal obduseres, men det er ikke grunn til å tro at noe straffbart har skjedd, sier operasjonsleder Stine Mjelde. Det var forbipasserende i parken som fant personen. Politiet ble varslet klokken 15.38.