Person fekk helsehjelp etter tørrkoking i Bjørnafjorden

Ein person fekk tilsyn av helse etter at vedkommande pusta inn røyk i leilegheita si i Eikelandsosen i Bjørnafjorden like etter klokka 08. Brannmannskap rykte ut til hendinga. Det viste seg å vere ei tørrkoking, fortel Helge Lund, vaktkommandør i 110 Vest. Han seier det lukta svært svidd og at brannvesenet ventilerer leilegheita. Personen fekk tilsyn av helse i heimen sin og brannmannskapet omtalar saka som ikkje alvorleg.