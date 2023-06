Permitterer for første gang

Baderomsprodusenten Linn Bad i Vik permitterer tilsette for første gang på 30 år. To medarbeidarar er ute på ubestemt tid. Det skriv Sogn Avis. Eigar Linn Grønningen seier at renteauke, generell kostnadsauke og svak kronekurs er nokre av årsakene til at 2023 har vore krevjande til no. I tillegg til at byggjeaktiviteten har stoppa opp.