Perlesnormaneta rammar oppdrettsnæringa

Perlesnormaneta har ført til skadar og auka dødelegheit for oppdrettsfisk fleire stader langs kysten. Ved Bremnes Seashore på Bømlo bidreg ho til at dei må stansa produksjonen i to månader og permittera tilsette, skriv Bømlo-Nytt. Havforskingsintituttet skal no kartlegga konsekvensane perlesnormaneta har hatt langs kysten i vinter, og dei ventar å ha resultata klare om nokre veker.