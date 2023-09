Per Kjøllesdal held fram som Stryn-ordførar

Høgre og Sonja Øvre-Flo går inn som ny varaordførar.

Per Kjøllesdal (Sp) held fram som ordførar. – Erfaringane dei siste fire åra og valresultatet gjorde at vi syntest dette var ein naturleg måte å gjere det på. Det var Høgre samde i, fortel Per Kjøllesdal til Fjordingen.