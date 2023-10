Pepperkakebyen til Permanenten

Siden 1991 har Pepperkakebyen vært et fast innslag i førjulstiden i Bergen. I år får den igjen nytt tilholdssted. Fra 18. november kan byen sees i museumsbygget Permanenten, like ved Byparken.

– Her får den stå i et fantastisk rom, hvor det høyt under taket. I tillegg er det midt i sentrum, like ved julemarkedet. Helt perfekt, jubler pepperkakeby-arkitekt Kjersti Hjelmeland Brakstad.

Det er andre år på rad at Pepperkakebyen holder til hos Kode-museene. I fjor var den på Lysverket.

– For oss er dette en gylden mulighet til å støtte en av byens mange gode kulturaktører, sier Kode-direktør Petter Snare.

Byggverkene i pepperkakedeig har flyttet mange ganger siden starten for over 30 år siden. Fungerende ordfører Eira Garrido sier det er et mål å finne et permanent sted for Pepperkakebyen.