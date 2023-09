Pensjonistpartiet om Høyres snuoperasjon: – Det er ingen skam å snu

Pensjonistpartiet er et av fem partier som fredag har blitt kalt inn til samtaler med Christine Meyer (H) om et mulig byrådssamarbeid.

Torsdag ble det kjent at Meyer snur, og Høyre skal nå forhandle med «tunnelpartiene» - på tross av at hun har garantert at det ikke blir omkamp om bybanen.

– Det er utrolig flott. Det er omtrent som disse fjellvettreglene våre, at det er ingen skam å snu.

Det sier Tom-Ove Koteng Monsen, førstekandidat i Pensjonistpartiet, etter samtalene med Meyer på Klosterhagen hotell i Bergen.

– Hva slags påvirkningsrolle tror du Pensjonistpartiet kan få, med ditt ene mandat i bystyret?

– Jeg er veldig usikker. Med godt politisk arbeid tror jeg at vi kan jobbe med å påvirke på de sakene som er viktige for oss, sier Monsen, og oppsummerer samtalene med Meyer som inkluderende.