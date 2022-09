Penger til kollektivtransport

Vestland fylkeskommune får 55 millioner kroner i en omstillingspakke til kollektivtransport. Bakgrunnen er at den ble hardt rammet av pandemien. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier at hjemmekontor og redusert reiseaktivitet fører til lavere inntekter for fylkeskommunene. Midlene skal gå til å tilpasse tilbudet slik at inntektene samsvarer med utgiftene. Totalt settes det av 500 millioner kroner.