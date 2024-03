Pengar til ringveg aust

Regjeringa vil bruka 6,9 milliardar på E16/E39 frå Vågsbotn til Klauvaneset i Bergen. Det er ein del av ringveg aust som skal knyta Bergen og Nordhordland saman. Her peikar regjeringa på at dagens veg har høg trafikk, låg standard og mangelfullt tilbod for gåande og syklande. Dei peikar på ein investeringssum på 6,9 milliardar kroner og viser til at reguleringsplanarbeidet er under oppstart.