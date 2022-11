Pengar til ny E16 og jernbane

Det blir framdrift for utbygginga av ny E16 og jernbane mellom Bergen og Voss. Det vart klart etter at det vart einigheit om statsbudsjettet tysdag ettermiddag.

– Det er ei stor glede for oss å fortelja at det viktigaste kravet frå vår region er innfridd, seier SV-leiar Audun Lysbakken. Han fortel at det er sett av 200 millionar kroner til prosjektet, slik at prosjektet med veg og bane til Voss kan halda fram.