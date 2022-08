Pause: Ulik start for laga frå Vestland

Av laga frå Vestland som starta kampane sine klokka 15:00, er det berre Brann sine kvinner som går til pause i føringa. Dei leiar 3–0 over Lyn og kan dermed gå i

garderoben med heva hovud.

I den andre toppseriekampen reduserte Arna-Bjørnar like før pause etter å kome tidleg under for motstandar Avaldsnes. I denne kampen er stillinga 1–1.

I OBOS-ligaen såg det lenge ut til å bli mållaust i første omgang i både Sogndal og Brann sine kampar. Men eit sjølvmål sende Sogndal til pause med 0–1 i sekken mot KFUM Oslo. Mellom Brann og Stabæk er stillinga framleis 0–0.