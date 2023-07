Patruljerer Vestland

Om politihelikopteret blir observert over Vestland i dag, så treng ein ikkje uroe seg. Frå tid til annan er helikopteret på patruljering, og no er turen komen til Vest politidistrikt. Helikopteret vart i føremiddag observert over Florø. Operasjonssentralen opplyser at det ikkj er noko anna årsak enn ein rutinemessig patruljering.