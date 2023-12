Påtalemyndigheten håper dette er punktum for «Helge Ingstad»-saken

Påtalemyndigheten mener dommen i «Helge Ingstad»-saken er grundig.

Vaktsjefen ble dømt av Gulating lagmannsrett til 60 dagers betinget fengsel.

– Vi vurderer den enstemmige dommen som svært grundig og anførsler som blant annet «systemsvikt», manglende erfaring og feil fra «Sola TS» og Fedje VTS er vurdert av lagmannsretten uten at de har funnet at dette har noen rettslig betydning for vurderingen av vaktsjefens handlinger denne natten, skriver statsadvokatene Magne Kvamme Sylta og Benedikte Høgseth i en pressemelding.

Selv om de ikke fikk medhold i sin påstand om 120 dagers fengsel, og at straffen ble halvert, sier de at det viktige ikke var straffens lengde, men å plassere skyld.

– Påtalemyndigheten håper vi med denne enstemmige og grundige dommen nå kan sette et strafferettslig punktum i saken, skriver de.