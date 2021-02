Tidlegare har politi og påtalemakt nesten berre fått medhald i bruk av tvang i psykiatrien når det har skjedd drap eller alvorlege valdshendingar.

Den nye teksten i paragraf 62 i Straffelova opnar for at det kan idømmast tvungent psykisk helsevern, sjølv om det ikkje på førehand har skjedd alvorlege hendingar.

Dette har i liten grad blitt prøvd for norske domstolar hittil. Men no er det for første gang i Vestland tatt ut tiltale etter den nye lovteksten.

– Det er fordi ein meiner at ho er farleg, seier statsadvokat Benedicte Hordnes til NRK.

Ho peikar på at kvinna i 20-åra har trua mange med kniv på den korte tida ho har vore ute i samfunnet.

– Vi meiner at det er fare for at det kan skje noko meir alvorleg, seier Hordnes.

Dramatisk hending i haust

Kvinna blei sist pågripen etter fleire knivtruslar i Svelgen i Bremanger i november i fjor. Då trua ho blant anna fleire unge gutar og tilsette på det lokale biblioteket.

Bjørn Inge Furseth Vadstein var på veg ut av butikken i Svelgen då han hamna midt i knivangrepet.

– Det kom nokon og spurte om eg kunne hjelpe i det eg kom ut av butikken. Rundt hjørnet står det to personar med ein stol og prøver å få stogga henne, men ho kom seg laus, sa Bjørn Inge Furseth Vadstein den gongen.

Vil prøve ut for retten

Ifølge tiltalen var det i løpet av 2020 ei rekke hendingar der kvinna trua med kniv. Men også tilfelle der ho trua med å skyte alle på ein skule. Denne trusselen la ho inn via ei nettside for unge.

– Ho skreiv vidare at ho beundra jobben Breivik har gjort og at ho vil blir nett som han, står det skrive i tiltalen som no er tatt ut.

Men sjølv om den unge, spebygde kvinna ikkje har klart å gjere alvor ut av dei mange truslane ho har kome med, er påtalemakta tydeleg på at ho ikkje kan bu og leve fritt i eit lokalsamfunn.

– Vi vil no prøve kor alvorleg kravet til brotsverket skal vere for at ein skal kunne idømme tvungent psykisk helsevern, der det ikkje alt har skjedd ei alvorleg hending, seier statsadvokaten.

– Frifinning er alternativet

No blir det opp til Sogn og Fjordane tingrett om påtalemakta får gjennom kravet om at kvinna skal haldast i tvungent psykisk helsevern. Ho er alt rekna som ikkje tilrekneleg.

– Tingretten kan jo ta ei anna avgjerd enn det de i påtalemakta meiner?

– Det kan skje og då er det frifinning som er alternativet.

Forsvarar Lene Knapstad ynskjer ikkje å kommentere tiltalen. Saka kjem opp i Sogn og Fjordane tingrett i mai. Det er sett av tre dagar til saka.