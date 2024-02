Passasjertog treft av steinsprang: Trafikken fortset som normalt

Morgontoget frå Bergen til Oslo vart treft av eit steinsprang like ved Trengereid stasjon fredag føremiddag.

Ingen personar vart skadd, men lokomotivet har skadar.

Trafikken går no som normalt, melder politet.

– Hendinga skjedde ved Romslo, skriv politiet på X.

Pressevakt i Bane Nor, Olav Nordlie seier lokomotivet er skadd.

– Det er uvisst kor store skadar det har og om det er køyrbart, seier han.

Det er eit Vy-tog som er treft av raset.

– Det er ingen personskadar, det er me veldig glade for. Loket, som er der føraren sit, har fått ein del materielle skadar, men føraren har det bra, seier pressevakt i Vy, Kaja Rynning Moen.

Ho fortel at dei sender opp eit nytt lokomotiv, slik at når Bane Nor opnar strekninga, så kan dei køyra vidare til Oslo. Dei jobbar med å finna ut kor mange som er ombord i toget.

Klokka 10 seier Moen at det nye lokomotivet vil vera på plass innan 20 minutt.