Passasjertog treft av steinsprang

Vest politidistrikt melder om steinsprang langs Bergensbanen.

– Eit passasjertog på veg til Oslo er treft av steinar. Ingen personar er skadde. Hendinga skjedde ved Romslo. Toget står no i ro på Trengereid stasjon. Politiet er på veg til staden for å undersøkjer skadane, skriv politiet på X.

Pressevakt i Bane Nor, Olav Nordlie seier lokomotivet er skadd.

– Det er uvisst kor store skadar det har og om det er køyrbart, seier han.

Dei avklarer no om dei kan køyre lokomotivet til neste stasjon, eller om det må trekkast. Det er eit Vy-tog som er treft av raset.

– Det er ingen personskadar, det er me veldig glade for. Loket, som er der føraren sit, har fått ein del materielle skadar, men føraren har det bra, seier pressevakt i Vy, Kaja Rynning Moen.

Ho fortel at dei sender opp eit nytt lokomotiv, slik at når Bane Nor opnar strekninga, så kan dei køyra vidare til Oslo. Dei jobbar med å finna ut kor mange som er ombord i toget.