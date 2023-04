Påsken er godt i gang og mange trekker mot fjellet og skiløypene. Dessverre er mange uforsiktige når de skal krysse jernbanesporene på Bergensbanen og andre togstrekninger her i landet.

– Det er nok en av de verste følelsene vi som lokfører kan være borti. Du får en vond magefølelse med en gang, sier Vegard Mæland.

Mæland er lokomotivfører stasjonert på Voss. Han har flere ganger opplevd å se folk krysse jernbanen ulovlig.

– Spesielt etter at det har blitt mer populært med toppturer, så ser jeg flere som krysser sporet på de mest utenkelige plassene. Da har man tilgang til hele fjellet og kan skli ned alle fjellsider. Da velger ofte folk den mest lettvinte løsningen, sier han.

– Det er en stor påkjenning for oss å sitte der. Du ser bortimot døden i øynene som det heter, sier lokomotivfører Vegard Mæland. Foto: Privat

– Bortimot lydløst

Noen av togene kan komme i en hastighet på mellom 90 og 130 kilometer i timen. På høyfjellsstrekningen på Bergensbanen på vinterstid er det både snø, høye brøytekanter, tunneler og overbygg.

Lokomotivføreren påpeker at snøen demper lyden fra toget og sier at det er bortimot lydløst når det kjører i omgivelser med snø.

– Når været er dårlig er det vanskelig å oppdage folk i eller i nærheten til sporet, sier Mæland.

Han oppfordrer alle til å finne en lovlig plass å krysse, og til å bruke øynene, ørene og hodet.

– Det haster ikke så gale å komme seg over den jernbaneovergangen. Det kan være det siste du gjør, legger han til.

Trond Augestad sto i ekstremværet og filmet på Finse i 2016. Plutselig var toget der. Uten en lyd. Du trenger javascript for å se video. Trond Augestad sto i ekstremværet og filmet på Finse i 2016. Plutselig var toget der. Uten en lyd.

– Har ikke mulighet til å svinge unna

Pål Buset i Bane Nor sier er svært farlig å krysse jernbanesporet ulovlig.

– Det har vært tilfeller der skiløpere nesten ikke har kommet seg ut av sporet og fått pulken hekta for eksempel. Da var det bare flaks at det var oppakning i den pulken og ikke noe annet, forteller Buset.

Han sier at det på Bergensbanen er rundt et titalls slike hendelser som rapporteres inn hvert år, men at det nok er store mørketall.

– Vi er avhengig av at noen som jobber med jernbanevedlikehold, eller de som sitter i toget, faktisk ser noe og rapporterer det inn, legger han til.

Buset påpeker at det kan ta opp mot en kilometer før toget stopper.

Togene kan komme i en enorm hastighet og lokomotivførerne har ikke mulighet til å svinge unna. Foto: Jernbaneverket

Manglende kunnskap

Buset forteller at det særlig på Finse blir rapportert om folk som krysser jernbanesporet, eller går på ski i sporet.

– Jeg tror ikke at folk er dumme eller at de selv mener at de tar en unødvendig risiko. Jeg tror det er manglende kunnskap om at det faktisk er farlig å krysse selv om det ser trygt og tilforlatelig ut, understreker Buset.

Han presiserer at det ikke bare er togene i rutetabellene man bør passe opp for. Det kjører også godstog, og arbeidstog som skal gjøre vedlikehold.

– Kort fortalt så er det ulovlig, men først og fremst livsfarlig å krysse, bortsett fra over planovergang, overgang eller undergang, advarer Buset.