Et ferskt tilsyn fra Statsforvalteren i Vestland slår fast at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp fra Helse Bergen. Det skriver de i en pressemelding.

I august 2023 varslet sykehuset om en alvorlig hendelse, der en pasient som trengte akutt helsehjelp ikke fikk nødvendig behandling. Pasienten ble ikke operert, og døde.

– Alvorlig og uønsket hendelse, skriver Statsforvalteren.

I avgjørelsen kommer de fram til at lav intensivkapasitet på Haukeland universitetssykehus hindret livsnødvendig behandling.

Statsforvalteren opprettet tilsynssak med sykehuset. De mener at sykehuset sin bemanning denne dagen innebar for høy risiko for svikt.

– Det er både alvorlig og tragisk at vi ikke kunne tilby operasjon til en kritisk syk pasient. Vi beklager på det sterkeste overfor de etterlatte, skriver Hanne Klausen, klinikkdirektør ved Kirurgisk serviceklinikk, i en e-post til NRK.

Uklar kommunikasjon

I august landet luftambulansen på sykehuset med den kritisk syke pasienten. Det aktuelle døgnet var preget av flere alvorlige sykdoms- og ulykkestilfeller, ifølge Statsforvalteren.

Dette førte til at det ikke var nok ressurser tilgjengelig for overvåking og/eller intensivbehandling i etterkant av operasjonen.

Mangelen på ressurser var ikke godt nok kommunisert utover i sykehuset, eller til kirurgene som var på jobb, skriver Statsforvalteren.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Pasienten i den aktuelle saken var eldre og alvorlig syk, og det er ikke sikkert at en operasjon hadde hindret dødsfallet. Men det kom fram i saksbehandlingen at pasienten ville blitt forsøkt operert dersom det hadde vært nok ressurser tilgjengelig for hele forløpet.

Intensivkapasiteten har vært en utfordring lenge

Intensiv- og overvåkingskapasiteten har vært en utfordring ved Haukeland universitetssykehus i hele 2023, ifølge tilsynet.

– Det har vært kjent for oss lenge at intensivkapasitet er for dårlig, med tanke på de behovene som eksisterer. Vi har vært bekymret for det en stund, sier assisterende fylkeslege, Karianne Flaatten til NRK.

Assisterende fylkeslege, Karianne Flaatten. Foto: Therese Grimstad Pisani / NRK

Sommeren 2023 rapporterte ansatte ved intensivavdelingen til ledelsen om en «svært krevende situasjon», og dårlig intensivkapasitet.

– Det var lagt opp til en feriebemanning som det var stor skepsis til i utgangspunktet blant de ansatte. Det oppsto flere uønskede hendelser den sommeren. Vi mener at det kunne blitt unngått i noen grad selv om man aldri kan helgardere seg på kapasitet, fortsetter Flaatten.

– Vi har gått grundig gjennom hendelsen, og iverksatt tiltak for å hindre at lignede skjer igjen, skriver klinikkdirektør Klausen.