For første gang sidan 26. april har ein pasient vorte innlagd med viruset, på Haukeland.

– Det viser jo at pandemien ikkje er over og at folk må ta smittevernreglar på alvor, seier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Helse Bergen.

Han fortel at Helse Bergen førebels ikkje kan gje personlege opplysningar om den smitta, av omsyn til personvern. Pasienten ikkje er innlagt på intensiv avdeling.

Smitta ved sjøforsvarets base

Personen som er smitta er tilknytt sjøforsvarets base i Bergen på Haakonsvern. Talsperson for Forsvarets operative hovudkvarter, Elisabeth Eikeland, seier det berre er registrert eitt tilfelle så langt.

– Det er sett i verk smittesporing i den kohorten personen heldt til i. Alle som har oppheldt seg i nærleiken av vedkommande er sett i karantene.

Eikeland seier dei ikkje vil spekulere i om det er andre som kan vere smitta på basen.

– Vi vil gå ut med meir informasjon når alt er kartlagt. Vi har sett i gang umiddelbare tiltak og har ein god kultur for smittevern. Dette er noko vi er ekstra strenge på, seier Eikeland.

– GODE RUTINAR: Pressetalsperson i Forsvaret, Elisabeth Eikeland, seier dei har gode rutinar for smittevern. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Gode rutinar

Vigander kan heller ikkje seie mykje om smittesporinga til vedkommande. Han påpeiker likevel at sjukehuset er ved god beredskap om dagen, og er klare skulle fleire verte innlagde.

– Eg kan ikkje seie noko om dette vil føre til fleire utbrot, og me er budd på at det kan komme inn fleire pasientar. Men når det kjem til smittesporing så har me gode rutinar, så dette vil nok gå sin gang, seier han.

Han oppfordrar folk på ferie om å ta forholdsreglar, sjølv om det er få tilfelle av covid-19, i desse dagar.

VÆR FORSIKTIG: Kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Helse Bergen meiner dette tilfellet kan vere ei viktig påminning for at folk må ta omsyn i høve smittevern. Foto: Øyvind Bjørkum / Kreftforeningen

– Det er kanskje litt lett å gløyme når det har gått så lenge mellom kvart smittetilfelle, men ein må vere forsiktig.

Tal frå FHI viser at det ved midnatt var registrert 9025 tilfelle av koronasmitte i Noreg. Ni personar får behandling på sjukehus og 255 har døydd som følge av sjukdommen.

På verdsbasis vart det fredag meldt om ny rekord for talet på smitta i løpet av 24 timar, med 237743 personar. Dei fleste av dei smitta er frå USA, Brasil, India og Sør-Afrika ifølge Verdas helseorganisasjon (WHO).