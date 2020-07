Pasient koronasmitta ved Nordfjord sjukehus - var i kontakt med svensk vikarlege

Pasienten har lette symptom og er sett i karantene.

– Vi kan stadfeste at ein pasient frå Stryn kommune som var til time på Nordfjord sjukehus i førre veke, har testa positivt for Covid-19, seier kommunikasjonssjef ved Helse Førde, Terje Ulvedal til NRK.

Det er venta fleire prøvesvar i løpet av dagen.

Totalt tre smitta

Førre veke vart det stadfesta at ein svensk vikarlege hadde Covid-19. Legen jobba tre dagar ved Nordfjord sjukehus, for vedkomande testa positivt for fredag 26.06.

Legen gjekk i karantene umiddelbart ved symptomdebut torsdag 25.06 og var ikkje i kontakt med pasientar etter onsdag 24.06.