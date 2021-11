Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Sidan pasienten blei smitta med covid-19 her på sjukehuset, har vi meldt dødsfallet som ei alvorleg hending til Statens helsetilsyn, seier fagdirektør i Helse Bergen, Marta Ebbing. ​

Personen, som er død, skal vera mellom 18 og 64 år.

Følger saka opp internt

Det har vore smitteutbrot ved to avdelingar ved Haukeland universitetssjukehus dei siste dagane. Sist ved kreftavdelinga. Saka blir no og følgt opp internt ved sjukehuset.

– Vi har medkjensle for dei pårørande og beklagar det som har skjedd, seier fagdirektør Marta Ebbing.

BEKLAGAR OVERFOR DEI PÅRØRANDE: Marta Ebbing er fagdirektør i Helse Bergen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Vi gjer alt vi kan for å beskytte pasientane, men med den pågåande smittesituasjonen i samfunnet rundt oss, må vi dessverre forvente at smitte kan finnast også her på sjukehuset.

13 innlagde med korona

Totalt er 13 personar no innlagde med covid-19 i Helse Bergen. Ein av personane får intensivbehandling.

Talet på smitta i bergensområdet har auka strekt dei siste dagane. Frå sundag til i går vart det registrert 153 nye smitta i Bergen.

Gult nivå

Både Haraldsplass Diakonale Sjukehus og Haukeland universitetssjukehus hever no beredskapen til gult nivå. Det vart avgjort på møter tysdag.

Årsaka er koronaberedskap, mange barn med RS-virus og stor pågang av pasientar generelt som gjer at dei innfører gult nivå.

– Vi er i ein krevjande situasjon med stort press på kapasiteten vår og dei tilsette, seier administrerande direktør Eivind Hansen ved Haukeland.

– KREVJANDE SITUASJON: Eivind Hansen er direktør ved Haukeland universitetssjukehus. Foto: Marit Hommedal / NTB

Utvida innsats

Gult nivå inneber at situasjonen ved dei to sjukehusa blir handtert med utvida innsats og eventuelt med ekstraordinære ressursar og tiltak.

– Vi tek no imot eit rekordhøgt tal av akutt hjelp-pasientar, med ein høg grad av luftvegsinfeksjonar, inkludert RS og covid-19, seier administrerande direktør Kjerstin Fyllingen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

– Denne kombinasjonen med sjuke tilsette og tilsette med sjuke born gjer at vi ser alvorleg på situasjonen, seier Fyllingen.

– MANGE PASIENTAR MED LUFTVEGSPLAGER: Kjerstin Fyllingen er direktør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. Foto: TrygVesta

Forventar 40 covid-pasientar

Haukeland og Haraldsplass jobbar tett saman for å hjelpe kvarandre når pandemien no utviklar seg. Slik ynskjer dei å sikre innbyggarane gode helsetenester enten dei er koronasjuke eller har andre sjukdommar.

– Vi ventar at talet på innlagde covid-pasientar kan kome opp mot 40 dei neste to vekene, seier administrerande direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.

At sjukehusa går i gul beredskap får ikkje konsekvensar for besøksreglane.