I haust lovde Senterpartiet milliardpakke til kommunar for å redda grendaskuler og nærskular frå nedlegging.

– Det skal løne seg for kommunane å ta vare på dei eksisterande skulane for ungane. Vi har sterk tru på at eit ekstratilskot vil bidra til dette, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) då han presenterte tilskotet.

Men i Tysnes kommune i Vestland går dei motsett veg. Der vil fleirtalet i kommunestyret, beståande av Høgre og Senterpartiet, leggja ned skulen i Uggdal. Skulen har i dag over 100 elevar, frå 1. til 4. trinn.

Høgre og Senterpartiet vil flytta dei over 100 elevane på småtrinnet over til Våge, fem kilometer unna. Der må den eksisterande skulen byggjast ut for store beløp for å ha plass til dei over 350 elevane, frå 1. til 10. trinn.

I dag, torsdag, skal saka avgjerast av kommunestyret.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Fryktar medlemsras

Saka har skapt enormt engasjement i kommunen, og sist veke gjekk fleire hundre i fakkeltog for å bevara skulen, skriv Bladet Tysnes.

I det lokale partilaget til Senterpartiet på Tysnes er det skarpe reaksjonar. Partiveteran Tore Økland varslar at han vil melda seg ut.

– Kven skal tru på Senterpartiet no, når til og med dei går inn for å sentralisera, spør han.

Han legg til:

– I fjor fekk eg julehelsing frå Kjersti Toppe (barne- og familieminister). Meldinga frå henne var at Senterpartiet var nært folk. Men om Senterpartiet går inn for å leggja ned skulen, så skal mi julehelsing til dei vera utmelding.

VIL MELDA SEG UT: Tore Økland er mellom anna revisor i lokallaget til Senterpartiet. Men no vil han vurdera å melda seg ut. Foto: Eli Bjelland

Berre ei flytting

I saksframlegget er også rådmannen negativ til å flytta elevane til ein ny og større skule.

Varaordførar Arne Leite (Sp) forsvarar standpunktet om nedlegging av Uggdal skule.

– Dette er ikkje ei nedlegging, men flytting, understrekar han.

Leite meiner både Senterpartiet og Høgre ved førre lokalval var tydelege på at dei ville endra skulestrukturen i kommunen. Og at dette standpunktet skaffa dei eit fleirtal på 14 av 21 representantar i kommunestyret.

– Me skal gjennomføra det me har sagt me skal gjennomføra, seier Leite.

UGGDAL-ELEVAR: Niåringane Victoria Haugland Godø og Julian Aase Lid går i fjerdeklasse. – Det er ein kjekk skule, med snille lærarar, seier dei. Foto: Eli Bjelland

Færre skular vert lagde ned

Færre og færre skular i Noreg vert faktisk lagde ned, visar statistikk frå Utdanningsdirektoratet.

Og dei skulane som vert lagt ned har i snitt 43 elevar.

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Innlandet. Han seier til NRK at det å halda liv i små skular «kan virke mot si hensikt om fokuset er på barn og unge sine rettar til opplæring».

– Kommunane skulle heller vore oppmuntra til å laga ein skulestruktur som er i samsvar med folketalsutviklinga, og ikkje fått økonomiske middel for å halda oppe ein skulestruktur som var bygd ut for eit heilt anna elevgrunnlag, seier han.