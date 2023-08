– Eg er redd for å døy åleine om natta, seier Kirsten (98) i eit tidlegare intervju i TV2.

Dette slo an tonen før partileiardebatten på TV2 tysdag kveld, der eldreomsorg er første hovudtema.

Statsminister og Ap-leiar Jonas Gahr Støre vart utfordra først:

– Det gjer vondt å sjå. Eg har sett mine eigne foreldre i same situasjon. Vi kjem til å få fleire av disse utfordringane. Vi må ta dette som eit fellesskap. Dette er fellesskapets ansvar, kommenterte han.

På spørsmål om at det står 3000 i kø til sjukeheimsplass, seier Støreat regjeringa har løyvd nok til å bygge 2000 fleire.

– Vi har prioritert dette, men vi har ei kjempestor utfordring med langt fleire eldre som kjem. Dagens regjering fjerna forskriften om ein nasjonal oversikt over sjukeheimsplassar., seier Høgre-leiar Erna Solberg.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) peikar på at det er for få som utdannar seg til helse- og omsorgsyrke.

– Det er viktig for meg at fleire utdannar seg til dette, seier han i debatten.

To hovudtema i kveld

Det er no 13 dagar til kommune- og fylkestingsvalet måndag 11. september.

Klokka 21.40 møtest dei nasjonale partileiarane til ein halvannan time lang debatt.

Programleiarane som grillar toppolitikarane er Yvonne Fondenes og Arill Riise.

TV 2 har på førehand varsla at det er sett opp to hovudtema for debatten:

Personleg økonomi

I tillegg kjem det til å bli debattert ulike tema basert på

Kveldens partileiardebatt med Jonas Gahr Støre (Ap), Erna Solberg (H), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Sylvi Listhaug (Frp), Kirsti Bergstø (SV), Guri Melby (V), Marie Sneve Martinussen (Raudt), Olaug Bollestad (KrF) og Arild Hermstad (MDG). Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK Spørsmål frå sjåarar og lesarar

To veker sidan førre partileiardebatt

17. august sende NRK denne valkampens første partileiardebatt. Akkurat som i kveldens debatt på TV 2, var eldreomsorg og dyrtid blant det som vart diskutert.

Eit anna tema var inhabilitet og andre av sommarens politiske skandalar. Debatten viste også at Jonas Gahr Støre (Ap) er den einaste partileiaren som trur Noreg når målet om 55 prosent kutt i klimagassutsleppa innan 2030.

Førehandsrøystinga er i gang, for dei av oss som ikkje vil venta eller ikkje er i heimkommunen sin på valdagen. Siste frist er fredag 8. september (i Noreg) eller 1. september (på ambassade/utanriksstasjon).