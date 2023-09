– Eg tar ein «hot sauce» til min mann. Han skryter så godt av at han likar sterk mat.

På matfestivalen Hot Mat på sjekkar Erna Solberg utvalet i buene. Rikspolitikaren smiler, helsar og tar selfies – og kastar glans over Høgre sine toppkandidatar i Bergen, Christine Meyer og Marit Warncke.

Erna Solberg veit at det er marginar som kan velte håpet om å ta over makta i storbyane. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Berre timar står att før ein lang valkamp er over. Høgrevinden som slo innover dei største byane tidlegare i år, har for lengst stilna.

I Oslo, Trondheim og Bergen kan makta vippa i begge retningar.

– No går eg rundt på kjøpesenter, i byen, på festival, der folk er, for å få flest moglege til å stemma. Dette er aller siste innspurt, seier partileiaren.

– Her tel kvar time inn

Ein landsdel lenger nord – i trønderhovudstaden og Arbeidarpartiets maktsete – voggar statsminister Jonas Gahr Støre taktfullt til musikken.

Med ei rose i den eine handa og den andre rundt ordførarkandidat Emil Raaen er det her statsministeren set inn støtet før valkampen offisielt er over.

Trondheim har vore styrt av Ap sidan 2003. Blir det maktskifte no?

– Eg skal ikkje spå på det. Eg vil berre ha fram bodskapen om at her tel kvar time inn. Det handlar om mobilisering. For Ap sin del veit me at mange av våre veljarar ikkje har gått til andre parti, men dei har trekt seg litt tilbake. Me må invitera dei inn igjen, seier Gahr Støre.

SISTE INNSPURT: Statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingrid Kjerhol besøkte Hommelvik og statsminister Johan Nygaardsvolds heim før turen gjekk til Trondheim sentrum og Folkets hus. Foto: Mathias Mikalsen / NRK

Også SV-leiar Kirsti Bergstø kasta glans over Trondheim når valkampen går mot siste time.

I eit valår der rekordmange har førehandsstemt, spår SV-leiaren svært jamne val i mange kommunar.

– No er det veldig tett mellom blokkene. Kvar einaste stemme tel for å vippa det riktig veg.

STEMMEKVEG: Dette er ekte kveg, ikkje stemmekveg, konstaterte ein munter Trygve Slagsvold Vedum i trygge Sp-omgjevnader på Dyrskun i Seljord. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

– Stemmekveg?

– Det viktigaste er å treffa folk. Difor er det fantastisk å vera her på Dyrskun, der eg får snakka med, lytta til og helst på folk, seier Trygve Slagsvold Vedum på den tradisjonsrike messa Dyrskun i Seljord.

«Har du tid til eit bilete»?

– Ja, ja, ja. Kom her.

Senterparti-sjefen stiller seg opp i lag med partikollega og fylkesordførar Terje Riis-Johansen, før han får tilbod om smaksprøver i ei matbu like ved.

– Kva sel de mest av her, då?

– Raudgrøn chili, seier salsbonden og ler.

– Haha oi, den var sterk, ja.

Han vil ikkje svara konkret på om regjeringsdeltakinga til Sp har kosta distriktspartiet dyrt.

– Det er masse aktivitetar lokala våre, så eg trur det kjem til å bli mange gode val, og så er det nokre som sikkert ikkje blir så bra.

VIL HA MAKT: Ordførarkandidat Marit Warncke, Høgreleiar Erna Solberg, byrådsleiarkandidat Christine Meyer og fylkesordførarkandidat Silja Ekeland Bjørkly. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Sterk kost

Tilbake i Bergen smakar også Erna Solberg og ordførarkandidat Marit Warncke på ein chilisaus.

– Eg er så klart spent. Det er kommuneval, og det er jo faktisk over 300 val som skal gjennomførast på måndag. Så det kjem til å bli både sigrar og ikkje så gode resultat.

Chilismaksprøven verkar å vera i sterkaste laget.

Det var kanskje også den ferske målinga som kom laurdag.

For første gong sidan i fjor haust viste målinga, utført av Respons for Bergens Tidende, at eit fleirtal av bergensarar føretrekker ein byrådsleiar frå Arbeidarpartiet framfor Høgre.

– Det er tett her også, som det er i alle storbyane. Difor er det viktig at folk går og stemmer, oppmodar Solberg.