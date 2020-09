Partene i busstreiken kalles inn til Riksmekleren

Det opplyser Yrkestrafikkforbundet (YTF) tirsdag.

Riksmekleren har kalt partene inn til et møte onsdag klokken 12.

Hensikten er ifølge Ytf å rapportere stats og se om det er grunnlag for å gjenoppta dialogen.

Rundt 8500 sjåfører er nå i streik i store deler av landet.

Riksmekler Mats Ruland sier til NRK at han har tatt initiativ til et møte for å høre om status på konfliktnivået.

– Det er blant annet smittesituasjonen som gjør at jeg forsøker å få til dialog mellom partene, sier Ruland.

Han har droppet høstferien i et forsøk på å få til en løsning. Ruland avviser at helsemyndightene har tatt kontakt med beskjed om at det er fare for liv og helse.

KALT INN TIL MØTE: Riksmekler Mats Ruland har droppet høstferien i et forsøk på å få til en løsning i busstreiken. Foto: Terje Pedersen

Forbundet er avventende

Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet (YTF), Linda Jæger, sier forbundet er avventende til hva som kommer ut av møtet.

– Vi håper dette kan gi grunnlag for ny dialog og at arbeidsgiver kan komme oss i møte, sier Jæger.

Hun opplever streikeviljen blant medlemmene som stor og at sjåførene har støtte blant folk.

– Vi håper samtidig vi kan få en snarlig løsning i konflikten. Dessverre går dette ut over tredjepart, sier Jæger.

– Håper på dialog

Administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange, sier de ikke har mye nytt å fortelle til Riksmekleren.

– Men vi håper på en dialog med motparten, og vi møter med åpent sinn, sier Stordrange.

Han vil ikke kommentere spørsmål om smittesituasjonen.

– Det overlater vi til helsemyndighetene å mene noe om.