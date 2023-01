Parkerte bilar hindrar brøyting

På fylkesveg 5400 Bergsdalen og Hamlagrø mellom Vaksdal og Voss er det svært utfordrande vêrforhold, melder Vegtrafikksentralen. Dei skriv at det er eit stort problem for brøytemannskap at bilar parkerer langs vegen. Dei slit med å koma fram. Vegvesenet melder at dei tek kontakt med bilbergar for mogleg fjerning av køyretøy.