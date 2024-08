Parkeringsvaktene raser mot «smutthull»: – Ille om vi må skilte parker

– Det er åpenbart for folk flest at parkene ikke er der for å parkere i. Det er ikke derfor vi etablerer parker.

Det sier parkeringsansvarlig i Bymiljøetaten i Bergen, Arvid Heggestad til NRK.

Han reagerer sterkt på bilder fra parken.

Torsdag var det parkert mange biler i Fridalsparken i Bergen. Årsaken var Brann-kamp på Brann Stadion som ligger rett i nærheten.

Den store jakten etter en ledig parkeringsplass førte til at noen valgte seg en alternativ parkering – helt lovlig.

Loven sier ingenting om parkering i grøntarealer, så lenge ikke arealet kan tenkes på som en del av veien.

– Jeg antar at de gjør det for å snike seg unna. Jeg synes det er dårlig gjort av dem som ødelegger grøntanlegg. Jeg har ikke mye respekt for dem, sier han.

Det er ingen regler som sier at det er ulovlig å stå i park. Bildene fra stedet viser dype hjulspor i gresset etter parkeringen.

– Utfordringen er at parkeringsregler gjelder ikke grøntområder. Det var relativt vått i går og man ser på bildene at plenen er helt ødelagt, sier han.

Det var mange som benyttet sjansen og parkerte på plenen. Foto: Petter Goga / NRK

– Ille om vi må skilte parker

Han er usikker på om det er Bergen kommune som eier parken. Han skal ta en prat med de parkansvarlige over helgen.

– Jeg synes det er ille om vi må skilte parker for å si at det er ulovlig å parkere der. Men vi må forholde oss til gjeldende regelverk og prøve å forhindre dette utover høsten, sier han.

Han sier at om det er kommunen som eier parken, kan de taue vekk bilene om det skader eiendommen.

I veitrafikklovens paragraf 37 står det at politiet kan kreve fjernet biler som står til skade eller ulempe for den som eier grunnen den står på.

– Det er veldig fristende, men det ville nok bare ødelagt parken mer, sier Heggestad.

DYPE HJULSPOR: Det er klare merker i gressplenen etter parkering i parken. Bildet er sladdet av NRK. Foto: Petter Goga / NRK

Ingen umiddelbar løsning

Gårsdagens Brann-kamp var ikke den siste på Stadion i år. Om Brann vinner i sammenlagt mot Astana fra Kasakhstan vil det føre til minst tre hjemmekamper til i år.

– Vi håper det blir flere kamper utover høsten. Men vi må se på om det er mulig å gjøre noen tiltak, sier han.