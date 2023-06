Paraglider falt i skråning

En mann har trolig pådratt seg brudd i en hånd etter at han falt i en skråning under paragliding i Gudvangen. Mannen skal ha truffet en stein før han kom ut i luften og var ved bevissthet etter sammenstøtet. Et redningshelikopter er sendt fra Florø for å bistå mannen.